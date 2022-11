Die World Industrial Design Conference 2022 findet in Yantai, Shandong, statt

YANTAI, China, 11. November 2022 /PRNewswire/ -- Die World Industrial Design Conference 2022 (WIDC 2022), die unter dem Thema steht „Die Designkette für die Industrie der Zukunft", findet vom 13. bis 14. November 2022 in Yantai City, Provinz Shandong, statt. Die WIDC wird vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Shandong, der China Industrial Design Association und der kommunalen Volksregierung von Yantai organisiert. Sie wird gemeinsam vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und der Provinzregierung von Shandong ausgerichtet und von der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) sowie der Organisation der globalen Designindustrie (GDIO) unterstützt.

Die WIDC 2022 unterstreicht die bedeutende Rolle des industriellen Designs am Anfang der Wertschöpfungskette und vor der Industriekette, so das Organisationskomitee. Die Veranstaltung wird sowohl online als auch offline in mehr als 40 Ländern und Regionen abgehalten. Während der WIDC 2022 werden Wissenschaftler, Unternehmer und gefeierte Designer Einblicke in die neuesten Trends und Branchenanwendungen des industriellen Designs liefern. Die jüngsten Innovationen, Branchenanwendungen und Markteinführungslösungen aus China und anderen Teilen der Welt werden vorgestellt. Gleichzeitig werden die China Excellence Industrial Design Awards verliehen und preisgekrönte Projekte ausgestellt.