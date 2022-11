BERLIN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen den wachsenden Hunger in der Welt haben Entwicklungsorganisationen umgehend größere Finanzzusagen von der Gruppe der führenden Wirtschaftsmächte (G20) gefordert. "Wir brauchen dringend mehr Soforthilfe, um die schlimmsten Auswirkungen von Hunger und Mangelernährung einzudämmen", sagte Fiona Uellendahl, Expertin des Kinderhilfswerks World Vision, vor dem G20-Gipfel Anfang nächster Woche in Nusa Dua auf der indonesischen Insel Bali.

Mehr als 800 Millionen Menschen hätten schon Probleme, sich ausreichend zu ernähren. Fast 26 Millionen Kinder unter fünf Jahren litten an Unterernährung. So warnen die Vereinten Nationen vor einer Hungerkatastrophe in Somalia. Auch im Jemen, in Äthiopien, Nigeria, im Süd-Sudan, in Kenia, Madagaskar und Burkina Faso sei die Lage schlimm, sagte Uellendahl. Sorgen mache ähnlich die Situation in Teilen Südostasiens und Lateinamerikas wie in Venezuela.