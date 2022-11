FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Senioren/Internet:

"Die Pandemie hat hier sicherlich einen Schub geleistet - haben sich dadurch doch fast alle notgedrungen fortgebildet, wie sie online Kontakte halten, arbeiten oder lernen können. Und je mehr Senioren das Internet nutzen, desto weniger Menschen sind abgehängt. Selbst die Katastrophenwarnung über das gerade vorgestellte System Cell Broadcast läuft heute per Smartphone. Doch so notwendig die Digitalisierung ist: In einer Gesellschaft mit nicht nur fitten 70-Jährigen, sondern auch immer mehr Hochaltrigen müssen vorerst noch analoge Möglichkeiten bleiben. Bei Jugendlichen wird oft beklagt, wie einsam sie im Lockdown waren. Für manche alleinstehenden Senioren, für die das Gespräch in der Bankfiliale ein wichtiger Kontakt ist, wäre die reine Beschränkung auf digitale Aktivitäten ein ständiger Lockdown."/yyzz/DP/he