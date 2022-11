FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Bürgergeld

Den Worten Hermann Gröhes im Bundestag nach zu urteilen haben die Ministerpräsidenten der CDU/CSU am Montag im Bundesrat keinen Grund, dem "Bürgergeld" zuzustimmen. Der CDU-Sozialpolitiker nahm deren Einspruch unter dem Hinweis auf die "Arroganz" der Koalition vorweg. Das Gesetz ginge in den Vermittlungsausschuss. Da gehört es hin. Denn die vernichtende Kritik der Verbände, die mit der Praxis zu tun haben, spricht dafür, dass sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und die Ampel, indem sie in wichtigen Punkten unbelehrbar waren, verrannt haben. (.) Der Bundestag tat in der dritten Lesung vor allem der FDP einen Gefallen. Man fragt sich: Wie konnten die Liberalen diese Schleifung von "Fordern und Fördern" zulassen? (.)/yyzz/DP/zb