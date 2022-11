NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Trump:

"Trump will noch einmal US-Präsident werden und wird seine Kandidatur schon bald verkünden. Das ist eher nicht seinem übergroßen Ego geschuldet. Es geht ihm allein darum, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, welche die Strafverfolgungsbehörden immer enger ziehen. Wegen fragwürdiger Immobiliendeals, noch weitaus fragwürdigeren Steuererklärungen sowie mutmaßlichen Falschaussagen drohen dem 76-Jährigen mehrere Jahre Haft. Dazu kommen Ermittlungen, laut denen er nach Ende seiner Amtszeit streng geheime Regierungs- und Geheimdienstunterlagen in seine Privatresidenz in Florida mitgenommen hat. Auch das ist justiziabel. Trumps Kandidatur ist nichts anderes als eine Flucht nach vorn."/yyzz/DP/he