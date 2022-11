BGH urteilt zu Klagerechten von Eigentümergemeinschaften

Im konkreten Fall hatte eine Immobilienfirma Wohnungen in einem Gebäudekomplex in München verkauft. Bei einer Untersuchung des Bodens auf einer zugeschütteten Kiesgrube war aufgefallen, dass das Grundstück mit einer giftigen Substanz belastet ist. Die neuen Wohnungseigentümer verlangen von der Immobilienfirma unter anderem die Sanierung eines schadstoffbelasteten Grundstücks in München./kre/DP/he

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe will am Freitag (9.00 Uhr) entscheiden, welche Klagerechte eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern auch nach einer Gesetzesänderung hat. Wie sich in der Verhandlung Ende September um einen Fall aus München andeutete, könnte es eine flexible Lösung geben. (Az. V ZR 213/21)

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer