Bundestag unterstützt mögliche Kürzung von EU-Zahlungen an Ungarn

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag befürwortet das Vorhaben, EU-Zahlungen an Ungarn wegen Korruption und Rechtsstaatsverstößen um 7,5 Milliarden Euro zu kürzen. Eine entsprechende Entschließung hat das Parlament in Berlin in der Nacht zum Freitag angenommen. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, im Europäischen Rat einer Mittelkürzung zuzustimmen, falls die von Ungarn zugesagten Reformen als nicht ausreichend eingeschätzt werden.

