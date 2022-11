Vierte Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach drei Tarifrunden ohne Abschluss und der ersten Warnstreikwoche beginnen für die Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt am Freitag (15.00 Uhr) in Magdeburg weitere Gespräche von Arbeitgebern und Gewerkschaft. Bisher habe es kaum Annäherung zwischen den Tarifparteien gegeben, sagte ein Sprecher der IG Metall.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer