SYDNEY (dpa-AFX) - Nach dem Hackerangriff auf eine große Krankenversicherung in Australien sind die Verantwortlichen nach Regierungsangaben identifiziert worden. "Ich bin angewidert von den Verbrechern hinter diesem kriminellen Akt", sagte Premierminister Anthony Albanese am Freitag. Er habe die Nationalpolizei ermächtigt, Informationen zu den Hackern und ihrem Standort offenzulegen. Weitere Details sollten im Laufe des Tages bekannt gemacht werden.

Die Hacker waren vor einigen Wochen in die Datenbank der Versicherung Medibank eingedrungen und hatten höchst sensible Informationen über Millionen Kunden gestohlen. Damit versuchten sie, das Unternehmen zu erpressen. Dieses weigerte sich aber in Absprache mit Experten für Cyber-Kriminalität, Lösegeld zu zahlen. Daraufhin hatten die Täter vor wenigen Tagen erste sensible Daten von Kunden im Darknet veröffentlicht - also im verborgenen Teil des Internets.