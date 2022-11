FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag an seinen Kurssprung vom Vortag anknüpfen. Zwei Stunden vor dem Start wurde er vom Broker IG ein Prozent höher mit 14 293 Punkten taxiert. Nachdem eine unerwartet deutliche Abschwächung der Teuerung in den USA am Vortag eine Rally über die 14 000-Punkte-Marke angestoßen hatte, gibt es also noch kein Anzeichen einer Ernüchterung. In dieser Woche hat der Leitindex bislang schon 5,1 Prozent gewonnen.

"Aktien steigen in einem Szenario, in dem die Flut alle Boote hebt", sagte der Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management. An den US-Börsen waren vor allem die Technologiewerte begehrt, wie der Kurssprung des Nasdaq 100 um 7,5 Prozent zeigt. In Asien folgten die Börsen diesem Trend mit deutlichen Kursgewinnen. "Es wäre eine Untertreibung, nur von einer positiven Reaktion zu sprechen", sagte Innes.

Dem Experten zufolge schüren die US-Verbraucherpreise die Hoffnung unter den Anlegern, dass die US-Notenbank Fed ihre aggressiven Zinserhöhungen abmildern kann. Anleger interpretierten die abgeschwächte Inflationsrate als einen bedeutenden Wendepunkt, auch was die Geldpolitik und das Rezessionsrisiko betrifft. Auf dieser Grundlage sei eine Weihnachtsrally denkbar. Allerdings hat der Dax seit Ende September mittlerweile schon fast 17 Prozent gewonnen./tih/jha/