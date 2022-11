SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter geht angesichts einer hohen Inflation und steigender Energiepreise insbesondere in Europa von einem sich weiter eintrübenden Umfeld aus. Finanzvorstand Burkhard Becker erwartet daher in den kommenden Quartalen "eine verhaltene Geschäftsentwicklung". Die Jahresprognose bestätigte der Konkurrent von Thyssenkrupp am Freitag bei der Vorlage der Neunmonatszahlen dank der robusten Entwicklung vor allem in der ersten Jahreshälfte.

Becker sieht Salzgitter trotz des abflauenden Stahlmarktes gut vorbereitet. "Infolge der zahlreichen Unsicherheiten fällt ein erster Blick in das neue Geschäftsjahr verhalten, jedoch nicht pessimistisch aus." So habe das Unternehmen sein Effizienzprogramm ausgeweitet.