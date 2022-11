Seit den aktuellen Jahreshochs bei 129,42 US-Dollar hat sich WTI kurz nach Kriegsausbruch in der Ukraine sichtlich zurückgezogen, in der Folge fielen die Notierungen bis Ende September auf 76,28 US-Dollar zurück. Anschließend startete eine Gegenoffensive, dieser reichte allerdings nur an den EMA 200 um 93,00 US-Dollar heran. Auffällig hierbei war die kurze Korrelation der Aktienmärkte mit der Entwicklung der Ölpreise. Allerdings steckt WTI seit nunmehr etlichen Wochen in einer groben Seitwärtsspanne fest, versucht sich aber offenbar an einer inversen SKS-Formation. Sollte dieses Unterfangen gelingen, könnte eine längere Erholungsperiode anstehen.

Rechte Schulter gut ausgeprägt

Um das Bild einer inversen SKS-Formation weiter aufrechtzuerhalten, musste der WTI-Future auf der Stelle zur Oberseite drehen und mindestens über den EMA 200 zurückkehren. Nur in diesem Szenario ließe sich mit anschließender Wahrscheinlichkeit eine positive Auflösung der Formation erzielen, Zugewinne an 97,65 und darüber in den Bereich um 105,03 US-Dollar wären dann die Folge. Bericht der Future dagegen unter 82,10 US-Dollar ein, würde dies ganz klare Abwärtstendenzen in Richtung der Septembertiefs bei 76,28 US-Dollar eröffnen.