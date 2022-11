An der Studie nahmen 33 übergewichtige Personen im Alter zwischen 50 und 65 Jahren teil, die alle unter leichtem Gedächtnisverlust litten. Sechs Monate lang nahm die Hälfte von ihnen eine Lösung mit gefriergetrocknetem Pulver aus wilden Blaubeeren ein, die andere Hälfte ein Placebo. Nach Studienende war nicht nur das Demenzrisiko der Probanden, die das Blaubeeren-Pulver eingenommen hatten, gesunken; der regelmäßige Verzehr hatte sich auch vorteilhaft auf deren Stoffwechselfunktion ausgewirkt. Kurzum: Wer die Wunderbeere regelmäßig isst, hat den Studienergebnissen zufolge, gute Chancen, länger und gesünder zu leben.

So ist es also kein Wunder, dass die Nachfrage nach Blaubeeren ­– ob frisch, tiefgefrorenen oder in Pulverform ­– immens ist, gerade auch in Deutschland. Lange schon reicht die heimische Produktion nicht mehr aus, um den eigenen Bedarf zu decken. Stattdessen wird ein Großteil der Früchte aus Spanien, Portugal, Mexiko, Peru, Chile und Marokko eingeführt. Dem Branchen-Analysedienst Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) zufolge, hat sich die Verzehrmenge allein im Zeitraum von 2018 und 2021 verdoppelt. Das Volumen der importierten Beeren ist im gleichen Zeitraum mit 60.000 Tonnen auf das Dreifache angestiegen. Die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse könnten den Blaubeer-Hype noch einmal verstärken.

Doch oft müssen die Früchte weite Wege zurücklegen, bevor sie den deutschen Konsumenten erreichen: Mindestens drei Wochen dauert etwa die Schiffsreise von Chile oder Peru – eine Strecke von bis zu 13.000 Kilometern.

„Um die Beeren auf dem Transportweg frisch zu halten, kommen in der konventionellen Agrarwirtschaft Unmengen an Pestiziden zum Einsatz“, weiß Dan Sztybel, CEO der israelischen Tochtergesellschaft von Save Foods. Das US-amerikanische Unternehmen hat sich auf Agrar- und Ernährungstechnologie spezialisiert und ist seit 2021 an der US-Hightech-Börse Nasdaq gelistet (ISIN: US80512Q3039). „Viele Import-Beeren werden mit Pilzgiften behandelt, da trotz der Kühlung auf dem Weg nach Deutschland die Schimmelgefahr groß ist“, so Sztybel.