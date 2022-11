- Gutes Konzernergebnis nach neun Monaten 2022 in Höhe von 160,2 Millionen Euro trotz hoher Marktvolatilität und negativer bilanzieller Bewertungseffekte durch IFRS. - Stärkster Wert im Bauspar-Neugeschäft in der Unternehmensgeschichte - Wüstenrot entwickelt sich deutlich besser als der Markt. - Weiterhin steigendes Neugeschäft und höhere Beiträge in der Schaden-/ Unfallversicherung. - Bewertungseffekte nach IFRS-Rechnungslegung infolge der Turbulenzen an den Finanz- und Kapitalmärkten belasten bilanzielles Ergebnis. - W&W-Vorstandsvorsitzender Jürgen A. Junker: "Kundennähe, Innovationskraft, bilanzielle Widerstandsfähigkeit und Kostendisziplin sind Stärken, die die W&W-Gruppe trotz des krisenbehafteten Marktumfelds weiterhin erfolgreich agieren lassen. Unsere Gruppe ist wetterfest."

Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat in den ersten neun Monaten 2022 trotz des widrigen und hochvolatilen Marktumfelds das operative Geschäft weiter ausgebaut und zusätzliche Marktanteile gewonnen. Sehr positiv entwickelte sich vor allem das Bauspargeschäft. So erreichte die Wüstenrot Bausparkasse das beste Brutto-Neugeschäft für einen Neun-Monats-Zeitraum in ihrer Unternehmensgeschichte. Auch die Schaden-/Unfallversicherung der Württembergischen Versicherung verzeichnete deutliche Beitragssteigerungen. Die W&W-Gruppe wächst dabei mit hoher Kostendisziplin: Der Anstieg der Verwaltungsaufwendungen im Konzern lag mit nur 2,0 Prozent deutlich unter der Inflationsrate in Deutschland. Dem unverändert erfolgreichen operativen Geschäftsverlauf standen bilanzwirksame Belastungen durch die Bewertung von Kapitalanlagen als Folge der Zinswende und des Krieges gegen die Ukraine gegenüber. Diese Faktoren führten an den Aktienmärkten zu deutlichen Kursrückgängen. Die Bewertung und damit die Abbildung von Marktschwankungen ist nach IFRS-Rechnungslegung zwingend vorgeschrieben. Sie spiegelt jedoch nicht den Erfolg der operativen Tätigkeit wider. Der Konzernüberschuss erreichte von Januar bis September dieses Jahres 160,2 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum 2021: 236,9 Millionen Euro). Für das Gesamtjahr 2022 hält das Unternehmen das bisherige Prognoseniveau für erreichbar, verweist aber auf hohe Unsicherheiten an den Kapital- und Finanzmärkten sowie auf Risiken durch den einsetzenden konjunkturellen Abschwung in Deutschland.