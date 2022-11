Gemeinsam die Welt sicherer machen - Wer steckt hinter dem bekannten SGS Institut Fresenius-Siegel?

Hamburg (ots) - Wer kennt es nicht, das Lebensmittel-Siegel auf

Wurstverpackungen, Wasserflaschen oder auf Gläsern mit Haselnusscreme? SGS

Institut Fresenius in Taunusstein im Rhein-Main-Gebiet ist Teil des

internationalen SGS Konzerns, der Prüfdienstleistungen für jeden unserer

Lebensbereiche erbringt. Wir testen alles, was Verbraucher*innen jeden Tag

berühren, sehen, riechen und atmen, von Erdboden und Luft bis hin zu Kosmetika,

Lebensmitteln und Textilien. Die Lösungen, die wir bereitstellen, verbessern

seit 140 Jahren das Leben der Menschen. Mit Leidenschaft, Integrität und

Innovation bietet SGS einen unerreichten Service, auf den sich nicht nur andere

Unternehmen verlassen können, sondern auch jede*r Einzelne von uns und sogar das

britische Königshaus. Denn zur königlichen Hochzeit von Herzogin Catherine und

Prinz William wurde das offizielle Programm auf Papier gedruckt, das von SGS

zertifiziert ist. Und dank dieses weltweit anerkannten Know-hows wächst SGS

trotz Pandemie und Wirtschaftskrisen kontinuierlich.



BE THE CHANGE I BE SGS