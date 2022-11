Hamburg (ots) - - Auftragseingang Q1-Q3: 3,6 Mrd. Euro / +0,4 Prozent



- Umsatz Q1-Q3: 3,4 Mrd. Euro / +12,5 Prozent



- EBIT Q1-Q3: 265,9 Mio. Euro / EBIT-ROS: 7,8 Prozent



- Prognose 2022 per Ad-hoc-Meldung vom 23. September konkretisiert





- Konsequente Umsetzung der Strategie 2025+Jungheinrich blickt auf ein ordentliches drittes Quartal im Geschäftsjahr 2022zurück. Der Intralogistik-Konzern verzeichnete in den ersten neun Monaten desJahres einen leichten Anstieg seines Ergebnisses und erreichte trotz anhaltenderHerausforderungen in den Lieferketten ein EBIT von 265,9 Mio. Euro sowie eineEBIT-Rendite von 7,8 Prozent. Mit 3.594 Mio. Euro bewegte sich der wertmäßigeAuftragseingang auf dem Niveau des Vorjahres. Der Umsatz lag mit 3.397 Mio. Euro12,5 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Wesentlicher Treiber für den höherenKonzernumsatz war insbesondere das Neugeschäft, unter anderem aufgrund sehrguter Zuwächse bei den Automatiksystemen. "Jungheinrich ist gut durch die erstendrei Quartale des laufenden Geschäftsjahres gekommen und kann ein robustesErgebnis vorweisen", sagt Dr. Lars Brzoska, Vorstandsvorsitzender derJungheinrich AG. "Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen sind dievorgelegten Zahlen ein Beleg für die hohe Resilienz unseres Unternehmens", soBrzoska. Durch konsequentes Lieferketten-Management konnte JungheinrichProduktionsunterbrechungen in den zurückliegenden drei Quartalen weitgehenderfolgreich vermeiden. Gleichzeitig konnten die erheblichenMaterialpreissteigerungen durch entsprechende Maßnahmen zum Teil aufgefangenwerden. Der Auftragsbestand des Neugeschäftes stieg zum 30. September 2022aufgrund der nach wie vor eingeschränkten Verfügbarkeit vonProduktionsmaterialien für die Weiterverarbeitung um 23 Prozent gegenüber demJahresende 2021 auf 1.756 Mio. Euro.Prognose 2022Vor dem Hintergrund der robusten Geschäftsentwicklung in den zurückliegendenMonaten hatte Jungheinrich bereits am 23. September dieses Jahres seine Prognosefür das Jahr 2022 konkretisiert. Das Unternehmen erwartet nunmehr für daslaufende Geschäftsjahr einen Auftragseingang zwischen 4,6 Mrd. Euro und 4,9 Mrd.Euro. Der Konzernumsatz dürfte sich innerhalb der Bandbreite von 4,6 Mrd. Eurobis 4,8 Mrd. Euro bewegen. Das EBIT wird nach aktueller Einschätzung zwischen340 Mio. Euro und 380 Mio. Euro liegen. Für die EBIT-Rendite lässt sich eineBandbreite von 7,2 Prozent bis 8,0 Prozent erwarten.Update Strategie 2025+Seit Herbst 2020 setzt Jungheinrich seine Strategie 2025+ konsequent um undverfolgt damit das Ziel, nachhaltig Werte für alle Stakeholder zu schaffen. Im