Seitdem die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) im Zuge ihrer seit Monaten andauernden Seitwärtsbewegung zwischen 50 Euro und 61 Euro am 11. Oktober 2022 bei 50,65 Euro den unteren Rand der Handelsspanne angesteuert hat, geht es mit dem Aktienkurs nach der Veröffentlichung gestiegener Verkaufszahlen im dritten Quartal wieder nach oben. Die sinkende Inflationsrate in den USA löste eine Kursrally an den internationalen Aktienmärkten aus, im Zuge derer die Mercedes-Benz-Aktie auf Schlusskursbasis am 10. November 2022 um sechs Prozent zulegte.

Wegen der nach wie vor attraktiven Renditen und den positiven Aussichten für die Hersteller von Luxusautos bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 100 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Mercedes-Benz-Aktie.