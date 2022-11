Der Nasdaq mit einem Anstieg von mehr als 7% nach den niedriger ausgefallenen US-Inflations-Daten - jetzt herrscht Eurphorie, wo doch besser Vorsicht angebracht wäre! Denn vieles spricht dafür, dass wir es erneut mit einer Bärenmarktrally zu tun haben, die sich dann als Bullen-Falle entpuppt! Indizes wie der Dow Jones oder auch der Dax sind inzwischen massiv überkauft, viele Parameter mehr als am Anschlag. Der massive Anstieg vor allem beim Nasdaq ist auch die Folge eines der gigantischsten Short-Sueezes der Börsengeschichte. Aber nachhaltig ist das wahrscheinlich nicht - die Fed will die financial conditions straffen und dürfte daher nicht gerade begeistert sein über die Rally an der Wall Street..

Hinweise aus Video:

1. Dax zündet Kursrakete – Wann setzen Gewinnmitnahmen ein?

2. Twitter: Nach Übernahme, Musk spricht bereits von Insolvenz

