Exporte nach Russland im September 2022 um 52,9 % niedriger als im Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) -



- Warenexporte insgesamt um 20,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen

- Exporte in die Vereinigten Staaten um 43,4 % höher als im September 2021



Im September 2022 wurden aus Deutschland insgesamt Waren im Wert von 142,1

Milliarden Euro exportiert, das waren 20,2 % mehr als im September 2021. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken die Exporte nach

Russland im gleichen Zeitraum infolge des Kriegs in der Ukraine und der gegen

Russland getroffenen Sanktionen um 52,9 % auf 1,1 Milliarden Euro. Demgegenüber

stiegen die Ausfuhren in das wichtigste Zielland deutscher Exporte, die

Vereinigten Staaten, um 43,4 % auf 15,4 Milliarden Euro. Wichtigste Exportgüter

in die Vereinigten Staaten waren Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile im Wert

von 3,5 Milliarden Euro (+63,1 % zum September 2021) und pharmazeutische

Erzeugnisse im Wert von 2,7 Milliarden Euro (+60,2 %). Weitere wichtige

Handelspartner waren exportseitig Frankreich (10,4 Milliarden Euro; +20,0 %) und

die Niederlande (9,2 Milliarden Euro; +3,9 %).