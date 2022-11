"Sie [die Aktionäre] bleiben diejenigen, die immer wieder von den Musk'schen Twitter-Possen getroffen wurden, und die Aktie befindet sich jetzt tief in der Investoren-Strafbox, bis die Auslieferungen Anfang Januar eintreffen und wir ein besseres Gefühl für den Auslieferungs-/Produktionsverlauf im Jahr 2023 bekommen", zitiert CNBC Ives aus einer Notiz an seine Kunden.

Das Investmenthaus behielt das Outperform-Rating bei, senkte aber das Kursziel von 300 auf 250 US-Dollar. Das entspricht nach der gestrigen Rallye noch immer einem Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent.

Laut Ives würden die Auswirkungen auf Tesla durch den Twitter-Deal "von Tag zu Tag schlimmer werden". Musk habe die Geschichte und die Aktien von Tesla "in den Dreck gezogen", so Ives. Sein stetiger Verkauf von Aktien, um genügend Geld für den Twitter-Deal zu beschaffen, habe für die Anleger einen "quälenden Kreislauf" geschaffen.

"Besorgniserregender ist, dass diese Twitter-'Geldgrube'-Situation niemals enden wird und weiterhin Geld, Zeit und Aufmerksamkeit von Musk beansprucht, die stattdessen auf Tesla konzentriert werden könnte", so Ives weiter. Twitter stelle zudem eine weitaus größere Verpflichtung dar als SpaceX, Musks privates Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Raumfahrzeugen konzentriert.

Einst konnte Musks "Mut und strategische Vision" gepriesen werden, so der Wedbush-Analyst, da diese Eigenschaften das Unternehmen durch enorme Herausforderungen brachten.

"Jetzt, da er auf dem Gipfel des Berges sitzt und Tesla sich in einer massiven Position der Stärke befindet, hat Musk geschafft, was die Bären jahrelang erfolglos versucht haben – die Tesla-Aktie durch sein eigenes Handeln zu zerstören, was wir als eine rein schmerzhafte, dunkle Situation ansehen", so Ives weiter.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Eine Aktie. Fünf Tage. Echte Performance

Kennen Sie schon unseren neuen Börsendienst AKTIE DER WOCHE?

Aktie-der-Woche Chefredakteur Lars Wißler liefert Ihnen jeden Sonntag eine spannende Aktie. Das Geheimnis seiner Strategie: Er kauft montags zum Börsenstart und hält die Position bis Freitagabend. Das Ergebnis sind 138 Prozent Performance in nur 18 Monaten. Testen Sie diese renditestarke Strategie für nur fünf Euro. Hier mehr erfahren!