US-Inflationsdaten sorgen für Erleichterungsrallys

von Sven Weisenhaus

Wow! Was für eine Marktreaktion auf die gestrigen US-Inflationsdaten. Aus dem Stand schoss der Dow Jones zum Beispiel binnen nur 6 Minuten um mehr als 800 Punkte bzw. fast 2,66 % nach oben. Der DAX brachte es ebenfalls in 6 Minuten auf knappe +3,3 %. Und der Nasdaq 100 sattelte sogar innerhalb von 2 Minuten fast 3,37 % drauf und legte dann noch bis auf +5,49 % weiter zu.

Inflationsdruck lässt stärker nach als erwartet

Der Grund für diese Kursexplosionen ist, dass die jährliche Inflation in den USA im Oktober zum vierten Mal in Folge nachgelassen hat, und das deutlich stärker als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise zwar wie im Vormonat um 0,4 %, doch erwartet wurde ein Plus von 0,6 %. Und die Jahresrate schwächte sich von +8,2 % im September auf nun +7,7 % ab, statt erwarteter +8,0 %.