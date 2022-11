Profitabilitätssteigerung in 2022 wohl nicht mehr realisierbar - Umsatzwachstum in Q3 weiter verlangsamt



va-Q-tec hat gestern insgesamt durchwachsene Q3-Zahlen vorgelegt, die ein verlangsamtes Top-Line-Wachstum zeigen. Ergebnisseitig konnten inflationsbedingte Kostensteigerungen nicht vollständig kompensiert werden, sodass der Vorstand die Realisierung der bisher kommunizierten Ergebnisprognose nun als herausfordernd einstuft.



Umsatz spürbar hinter der Erwartung: Nach 9M erzielte va-Q-tec einen Konzernumsatz von 82,1 Mio. Euro, was nach wie vor eine zweistellige Steigerung ggü. dem Vorjahr bedeutet (+11,9% yoy). In Q3 verzeichnete das Unternehmen allerdings mit 26,6 Mio. Euro nur ein leichtes Wachstum von 2,6% yoy (MONe: +15,1% yoy auf 30,0 Mio. Euro), womit die Erlösdynamik im Jahresverlauf weiter abgenommen hat (Q1: +25,2% yoy; Q2: +9,6% yoy). So war v.a. das Segment "Systeme" (Umsatzanteil: 29,9%) ggü. Q3/21 rückläufig (-15,5% yoy). Im Geschäft mit der Vermietung von Boxen und Containern ("Dienstleistungen", Anteil: 48,7%) setzte sich das verlangsamte Wachstum auf hohem Niveau fort (+13,5% yoy; H1: +30,0% yoy). Das Segment "Produkte" (Anteil: 19,8%) verzeichnete indes eine erfreuliche Trendumkehr (H1: -15,2% yoy; Q3: +16,7% yoy) und profitierte gemäß Management von einer steigenden Nachfrage nach Produkten zur Energieeffizienzsteigerung.

Profitabilität rückläufig: Das 9M-EBITDA beträgt auf Konzernebene 11,0 Mio. Euro und ist damit im Vorjahresvergleich spürbar gesunken (-19,2% yoy; Marge: -5,9 PP yoy auf 13,3%). Für das dritte Quartal ergibt sich daraus ein um 58,8% yoy niedrigeres EBITDA von 1,8 Mio. Euro (Marge: -10,2 PP yoy auf 6,8%; MONe: 5,4 Mio. Euro bzw. 18,0%). Während sich der Produktmix zwar zugunsten des hochprofitablen Vermietungsgeschäfts weiter verbesserte, wirkten sich inflationsbedingte Kostensteigerungen erheblich negativ aus. Wohlgemerkt wurde die Profitabilität zudem aber auch durch die Bildung einer Steuerrückstellung i.H.v. 2,5 Mio. Euro belastet, sodass die bereinigte EBITDA-Marge immerhin bei 16,2% lag.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 30,00 Euro