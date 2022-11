Manuka geht davon aus, dass das Projekt STB ein kostengünstiger Produzent mit C1-Kosten von etwa 21 bis 24 USD/t [2] Konzentrat sein wird. Das Projekt wird sich in puncto CO2-Emissionen voraussichtlich im untersten Quartil der internationalen Eisenerzhersteller positionieren (62 kg CO2/t gegenüber dem Durchschnitt von 125 - 250 kg CO2/t).

Abgesehen von seinen stahlhärtenden Eigenschaften steht Vanadium auch an vorderster Front der „grünen Wirtschaft“, da es eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Energiespeicherung und der Lebensdauer von Batterien durch die Vanadium-Redox-Flow-Batterie (VRFB) spielt. Die Konzentrate des Projekts STB werden voraussichtlich über 11 lbs/t Vanadium enthalten (aktueller Preis von etwa 7,50 USD/lb). Vanadium wird in den USA, der EU und Australien (ebenso wie Titan) als kritisches Mineral erachtet.

TTR ist ein neuseeländisches Unternehmen und jetzt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Manuka Resources Limited. TTR besitzt die Bergbaukonzession 55581 und die Mineralexplorationskonzession 54068 in der South Taranaki Bight (das „Projekt STB“) vor der Westküste der Nordinsel Neuseelands. Eine bankfähige Machbarkeitsstudie (BFS) für ein Offshore-Eisensandprojekt [1] hat bereits begonnen. Die Vision von Manuka ist ein Projekt, bei dem zunächst etwa 5 Millionen t an vanadiumhaltigem Titanomagnetit- (VTM)-Eisenerzkonzentrat pro Jahr über eine Lebensdauer der Mine von 20 Jahren gefördert werden (Abbaukonzession MP55581 erteilt).

Wie außerdem am 3. November 2022 mitgeteilt wurde, hat die neuseeländischen Erdöl- und Mineralienbehörde TTR den Wechsel der Rechte an den Konzessionen MP 55581 und EP 54068 genehmigt, wodurch die Transaktion zur Gänze abgeschlossen werden konnte.

Wie am 1. August 2022 mitgeteilt wurde, haben Manuka und TTR eine verbindliche Absichtserklärung (Term Sheet) unterzeichnet, die vorsieht, dass durch die Ausgabe von Aktien von Manuka Resources Limited 100 % der Firmenanteile an TTR auf Manuka übergehen.

Manuka begrüßt die TTR-Direktoren Alan Eggers und John Seton im Board of Directors von Manuka.

Manuka freut sich sehr, bekannt geben zu können, dass die Transaktion zur Übernahme von 100 % der Firmenanteile an Trans-Tasman Resources Limited (TTR) über die Ausgabe von 176.938.295 Aktien von Manuka Resources Ltd. nunmehr abgeschlossen wurde.

