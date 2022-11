BARCLAYS stuft Synlab auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Synlab nach Quartalszahlen von 24 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2022, sie sinken noch mehr wegen des inflationären Umfelds für 2023. Den Margenausblick auf das kommende Jahr nannte er enttäuschend. Doch nun stünden die Markterwartungen für den Laborspezialisten auf einer gesünderen Basis, und angesichts der mittelfristigen Aussichten biete sich eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in die Aktie./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 20:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SYNLAB Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 12,75EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Synlab

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m