DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fraport nach Quartalszahlen von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Flugverkehrsaufkommen überrasche weiter positiv, und der Flughafenbetreiber habe den operativen Ergebnisausblick (Ebitda) am oberen Ende der bisherigen Zielspanne präzisiert, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine eigene neue Ebitda-Prognose liege sogar noch darüber./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +3,90 % und einem Kurs von 44,53EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Andy Chu

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m