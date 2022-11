Berlin (ots) - Fachkräftemangel und demografischer Wandel gefährden schon heute

die Produktivität der deutschen Wirtschaft. Für die Zukunft zeichnet sich ein

weiterer bedrohlicher Aspekt ab: Ein Großteil der abhängig Beschäftigten in

Deutschland sieht im Beruf nur wenig Perspektiven.



Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstituts Civey im

Auftrag des Das Demographie Netzwerk e.V. (ddn)

(https://demographie-netzwerk.de/) zeigen, dass Arbeit hauptsächlich als

Existenzsicherung empfunden wird und die Mehrheit der Beschäftigten sich einen

frühen Renteneintritt wünscht. Und das, obwohl fast die Hälfte der

Erwerbstätigen mit einer schlechten Absicherung im Ruhestand rechnet. Die

Ergebnisse der Studie bewerten Niels Reith vom Vorstand des Demographie

Netzwerks ddn sowie Prof. Dr. Ulrike Fasbender von der Universität Hohenheim,

die die Studie fachlich begleitet hat.





Perspektiven im BerufIm Mittelpunkt der Umfrage standen die Perspektiven der Arbeitswelt. DieTeilnehmenden wurden gefragt, inwieweit sie der Aussage zustimmten, "In meinerberuflichen Zukunft erwarten mich noch viele Möglichkeiten". Dabei zeigt sich,dass 49,5 % der Befragten dieser Aussage nicht zustimmen konnten. Insbesonderebei den älteren Jahrgängen jenseits des 50. Lebensjahrs schwinden diePerspektiven. 62,1 % in der Gruppe 50 bis 64 Jahre und 63,5 % in der Gruppe über65 Jahre, die noch erwerbstätig ist, sehen wenige Möglichkeiten für sich.Erschreckend hoch erscheint dieser Wert auch in der jungen Altersgruppe von 18bis 29 Jahre. 34,4 % und damit mehr als ein Drittel der jungen Menschen imBerufseinstieg sehen für sich nicht viele Möglichkeiten, obwohl der Großteil desArbeitslebens noch vor ihnen liegt. Und selbst bei den in Ausbildungbefindlichen jungen Menschen rechnen bereits 20,5 % nur mit wenigenMöglichkeiten in ihrem Berufsleben. Neben den Altersunterschieden bei dieserFrage lassen sich auch substantielle Geschlechts- und soziale Unterschiedefeststellen. Frauen erwarten mit 58,2 % gegenüber 41,1 % der Männer nicht mehrviele Möglichkeiten für sich, und fast zwei Drittel der Arbeiter (65,1%) teilenden Pessimismus.Arbeit ist ExistenzsicherungFür 83,2 % der befragten Beschäftigten bedeutet Arbeit entsprechend erst einmalExistenzsicherung. Auf Platz zwei der Motive folgt das Ausüben einer sinnvollenTätigkeit, das bei 50,7 % eine wesentliche Rolle spielt, gefolgt vom Bedürfnis,Kontakt zu anderen Menschen zu haben mit 43,8 %. Medial sehr präsente Motive wie"Etwas zur Gesellschaft beitragen" (34 %) oder "Spaß haben" (26 %) rangieren mit