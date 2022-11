Die Uniper Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +13,01 % und einem Kurs von 3,752EUR an der Börse Tradegate.

Wegen des Gaslieferstopps Russlands war das Düsseldorfer Unternehmen in Schieflage geraten, da es anderswo Gas teuer zukaufen musste. Der Gas-Großhändler hatte sich stark auf Lieferungen aus Russland ausgerichtet und ist Lieferant für mehr als 100 Stadtwerke und große Unternehmen. Er spielt damit eine zentrale Rolle für die Erdgasversorgung in Deutschland.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der vor der Verstaatlichung stehende Energiekonzern Uniper ruft für kurz vor Weihnachten noch einmal seine Aktionäre zusammen. Für den 19. Dezember wurde eine außerordentliche Hauptversammlung angesetzt, wie der Konzern am Freitag in Düsseldorf bekannt gab. Sie wird rein virtuell durchgeführt. Uniper hatte Ende Oktober den Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals angezeigt. Aktienrechtlich zieht dies die Pflicht zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung nach sich. Ende des Jahres will das Management nun über den Verlust informieren und die Lage des Unternehmens erläutern. Die Aktie legte vor dem Wochenende um mehr als zwölf Prozent zu.

