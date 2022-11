MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Resultate seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Jahresziele habe der Stahlkonzern bereits nach neun Monaten erreicht, aber dennoch den Ausblick unverändert gelassen, monierte er./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Salzgitter Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +7,63 % und einem Kurs von 28,20EUR an der Börse Tradegate.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 45 Euro