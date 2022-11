Vermillion Energy: Schwächelnde Zahlen, Aktienrückkäufe ausgesetzt, Übergewinnsteuer. Mein Investmentcase fliegt - nur etwas langsamer

Vermilion Energy





Denn die Stadtwerke und sonstigen Endkundenversorger kaufen ihr Gas überwiegend strukturiert ein, also nicht tagesaktuell nach Bedarf, sondern über zwei oder drei Jahre stückchenweise. Daraus ergibt sich dann ein Durchschnittspreis, der mit einer Marge an den Gaskunden weiterverkauft wird. Da die Gaspreise 2020 und 2021 viel niedriger waren als 2022, liegt der aktuelle Gaspreis für die Endkunden deutlich unter dem eigentlichen Niveau. Trotz der teilweise hohen Preissteigerungen wurde nur ein Bruchteil der wirklichen Kostensteigerungen weitergegeben. Weil der Gaspreis in der Kalkulation eben auch noch hohe Anteile des vergleichsweise billigen Gaseinkaufs aus 2020 und 2021 enthielt. Aber die sind nun verbraucht, im wahrsten Sinne. Zurück bleiben die seitdem viel teurer eingekauften Mengen für 2023 und 2024 und damit steiget der durchschnittliche Gaseinkaufspreis der Stadtwerke "automatisch" an. Ohne die ganzen ohnehin draufkommenden Steuern, Abgaben, Gebühren usw. Daher werden demnächst noch einmal massive Gaspreissteigerungen auf die Kunden zukommen. Aber das ist eine andere Geschichte.







Heute geht es mit "nur" um Vermilion Energy und die Frage, ob mein Investmentcase noch fliegt. Angesichts des deutlichen Kurseinbruchs von der Spitze über 30 Euro bis jüngst unter 20 Euro, voller Gasspeicher in Europa, milder Temperaturen und nicht unbedingt positiver Unternehmensmeldungen sind Zweifel sicher angebracht...

[WKN: A1C4MN] habe ich seit einigen Monaten im Depot und dort erfüllt sie zwei Aufgaben: Der europalastige kanadische Erdgasexplorer war seit Mitte des Jahres mein Hedge gegen eine drohende Gasmangellage in Europa und darüber hinaus eine äußerst aussichtsreiche Spekulation auf einen gewaltigen Free Cashflow, der mein Investment innerhalb kürzester Zeit bezahlt. Nachdem sich der Erdgaspreis in Europa zwischenzeitlich verzwanzigfacht hatte im Vergleich zum Vorjahr befindet er sich seit Wochen im freien Fall. Dennoch steht er noch immer vier bis fünfmal so hoch wie 2021 und das kriegen die Gaskunden in den nächsten Wochen nochmal richtig fett zu spüren, wenn die Gasversorger ihre neuen Preise festlegen. Genauer gesagt: festlegen müssen.