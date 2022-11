FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Kursfeuerwerk der Tech-Aktien an der Wall Street hat sich am Freitag auch an den europäischen Börsen fortgesetzt. Die großen und kleinen Aktienindizes wurden angeführt von Technologie- und Internetwerten. Niedrigere Inflationsdaten im Oktober in den USA hatten die Erwartung genährt, dass die Notenbank Fed die Zinsen weniger stark anhebt. Davon würden vor allem die als wachstumsstark und zinssensibel geltenden Papiere aus der Technologiewelt profitieren.

Am deutschen Markt setzte sich mit Zalando ein Online-Händler an die Spitze des Dax mit einem Plus von sechs Prozent. Seit Mittwoch gewannen die Papiere sogar fast 22 Prozent. Prozentual zweistellige Gewinne verbuchten die Anteile des Essenslieferanten Delivery Hero im MDax . In zwei Tagen sprangen sie sogar ein Drittel an. Im SDax der kleineren Börsentitel gewannen die Papiere des Online-Brokers Flatexdegiro und des Internet-Modehändlers About You jeweils knapp zehn Prozent.