HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft New Work auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für New Work nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Das digitale Arbeitnehmer-Forum sei im dritten Quartal wie erwartet gewachsen, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei habe sich die elektronische Arbeitnehmergewinnung als Wachstumstreiber erwiesen. Das Unternehmen sollte trotz Konjunkturschwäche von der hohen Zahl offener Stellen in Deutschland profitieren./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 08:26 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 08:26 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die New Work Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 136EUR an der Börse Tradegate.