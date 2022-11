Bain-Studie zur Elektromobilität Ladeinfrastruktur wird zum Milliardenmarkt

München/Wien/Zürich (ots) -



- Umsätze rund um Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge steigen allein in Europa bis

2030 um das Sechsfache

- Aufbau von Schnellladestationen steht aktuell im Fokus, auf mittlere Sicht

haben Smart Energy Services großes Potenzial

- Fünf verschiedene Ladeoptionen erfordern unterschiedliche Geschäftsmodelle

- Potenzielle Anbieter müssen Nutzerbedürfnisse frühzeitig erkennen und zügig

handeln



Weltweit weiter steigende Zulassungszahlen von E-Autos und das kürzlich

beschlossene Aus für Verbrenner in der EU ab 2035 tragen dazu bei, den Wandel

hin zu Fahrzeugen mit Elektroantrieb noch einmal zu beschleunigen. Dies

erfordert einen zügigen Ausbau der Ladeinfrastruktur. In ihrer Studie "Electric

Vehicle Charging Shifts into High Gear" analysiert die internationale

Unternehmensberatung Bain & Company die Ladeoptionen für E-Auto-Nutzerinnen und

-Nutzer und zeigt auf, wie sich potenzielle Anbieter im Milliardenmarkt der

Zukunft erfolgreich positionieren können.