Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 10/22

10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 10/22 (final)

13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 10/22

14:30 Uhr, USA: Ex- und Importpreisindex 10/22

15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 10/22

15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 10/22

16:00 Uhr, USA: NAHB-Wohnungsmarktindex 11/22

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 09/22

16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)



Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 16.11.2022 Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Monat) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Jahr) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Monat) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) 10:00 EUR EU Finanzstabilitätsbericht 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 USA Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 USA Controlling des Einzelhandels 14:30 GBR Anhörung zum Inflationsbericht 16:00 EUR Rede der EZB Präsidentin Lagarde 18:35 USA Fed-Mitglieder Waller spricht



