BERENBERG stuft CANCOM auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom von 42 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts gewisser operativer Umsetzungsrisiken des IT-Dienstleisters habe er seine Umsatz- und Ergebnis-Schätzungen (Ebit) für 2022 und 2023 um 4 Prozent beziehungsweise 13 Prozent reduziert, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit einem Abschlag von 30 Prozent zum Sektordurchschnitt sei dies aber im gegenwärtigen Aktienkurs eingepreist. Da es Verbesserungsspielraum für Cancom gebe, sehe die Bewertung damit wieder interessant aus./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 06:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 28,24EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: CANCOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m