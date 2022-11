Ford erweitert Energieberatung für Händler (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Erfolgreiches Programm wird neu ausgerichtet: Ford-Händlerbetriebe erhaltennicht nur konkrete Vorschläge, wie sie Energie sparen können, sondern darüberhinaus auch Beratung für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung- Akkreditierte Energieberater berechnen für die teilnehmenden Betriebe denjeweiligen CO2-Fußabdruck und zeigen Maßnahmen auf, um Klimaneutralität zuerreichen- Neben langfristigen Maßnahmen werden auch Ad-hoc-Aktionen thematisiert, umangesichts explodierender Energiepreise Kosten zu reduzieren- Ford bietet das Programm nun auch für Händler in Österreich und der Schweiz anIn Zeiten explodierender Energiepreise ist das Thema Energiesparenallgegenwärtig. Ford widmet sich dieser Thematik allerdings schon lange und istim Handel damit absoluter Vorreiter: Als erster Autohersteller in Deutschland (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2019/01/09/co2-vermeiden-und-dabei-geld-sparen--ford-bietet-haendlern-praem.html) boten die Kölnerbereits 2018 ihren Händlern eine Energieberatung an. Das Programm entpuppte sichals großer Erfolg. Händlerbetriebe an rund 200 Standorten nehmen daran teil undsparen durchschnittlich rund 75 Tonnen CO2 pro Jahr ein - das ist drei Mal mehrals beim Projektstart als Ziel avisiert war. Das Ford-Konzept wurde auch schonmehrfach ausgezeichnet (https://www.presseportal.de/pm/6955/5039201) ; unteranderem wählte die Initiative Energieeffizienz und Klimaschutz-Netzwerke derBundesregierung und der Wirtschaft die Ford-Energieberatung zu einem der dreibesten Programme von mehr als 300 Energieeffizienz-Netzwerken.Auf diesen Lorbeeren ruht sich Ford nicht aus: Vielmehr richtet derAutomobilhersteller sein erfolgreiches Programm nun neu aus und erweitert es.Nach wie vor basiert das Konzept darauf, den Energieverbrauch und die damitverbundenen Kosten genau zu erfassen und dann maßgeschneiderte Maßnahmen für diejeweiligen Händler zu erarbeiten. Doch nun geht das Angebot noch einen Schrittweiter - und zwar in Richtung Klimaneutralität.In Kooperation mit dem ecoistics.institute unter der Leitung des EffNaNet(Effizienz- und Nachhaltigkeitsnetzwerk)-Entwicklers Dr. Gregor Weber beratenbeim ecoistics.EffNaNet-Programm von Ford ausschließlich vom Bund akkreditierteEnergieauditoren die teilnehmenden Ford-Händler. Zunächst berechnen die Beraterden CO2-Fußabdruck des jeweiligen Betriebs und zeigen dann auf, wie die HändlerKlimaneutralität erreichen können. Außerdem unterstützt das Programm die