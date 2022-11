BERLIN (dpa-AFX) - Die Opposition im Bundestag hat den in der Nacht zum Freitag fertig gewordenen Bundeshaushalt 2023 einhellig kritisiert. Der Ampel-Koalition fehle es am Sparwillen, die Neuverschuldung sei viel zu hoch, die Schwerpunktsetzung falsch - so lauteten die Vorwürfe von CDU/CSU, Linkspartei und AfD am Freitag. Am frühen Morgen hatte der Haushaltsausschuss in Berlin die Arbeit an dem Zahlenwerk nach einer 18 Stunden dauernden "Bereinigungssitzung" abgeschlossen. Es sieht Ausgaben von rund 476,29 Milliarden Euro und eine Neuverschuldung von 45,6 Milliarden Euro vor.

Die AfD setzte die wahre Neuverschuldung jedoch mit rund 200 Milliarden Euro an, die CDU/CSU sogar mit 300 Milliarden Euro. Ihre haushaltspolitischen Sprecher Christian Haase (CDU) und Peter Boehringer (AfD) verwiesen unter anderem auf die Sondervermögen zur Ausstattung der Bundeswehr und zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs.