FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Medios nach Quartalszahlen von 50 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des Spezialpharma-Unternehmens habe in puncto Ausblick einige signifikant negative Überraschungen bereitgehalten, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 06:45 / CET

Die Medios Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -5,26 % und einem Kurs von 18,00EUR an der Börse Tradegate.