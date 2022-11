ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Lanxess nach Quartalszahlen und einer anschließenden Kapitalmarktveranstaltung des Chemiekonzerns von 42 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Samuel Perry erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre bis 2024. Dabei berücksichtigt er auch die geplante Einbringung des Geschäfts mit Hochleistungskunststoffen in ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Beteiligungsgesellschaft Advent. Der Kapitalmarkttag habe ihn zudem sehr positiv gestimmt./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 00:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 05:02 / UTC

Die Lanxess Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +4,26 % und einem Kurs von 38,46EUR an der Börse Tradegate.