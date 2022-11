DEKRA Award 2022 in neuen Kategorien verliehen / Zukunftskonzepte für eine komplexe Welt (FOTO)

Stuttgart (ots) -



- Herausragende Innovationen für Wirtschaft und Gesellschaft prämiert

- Erstmalig mit den Kategorien "Safety", "Security" und "Sustainability"

- Kraftblock GmbH gewinnt Voting-Entscheidung für "Startups"-Finalisten



Die internationale Expertenorganisation DEKRA hat die Gewinner für den DEKRA

Award 2022 bekanntgegeben. Die renommierten Preise gingen in diesem Jahr an die

Droniq GmbH (Kategorie "Safety"), Airbus Defence and Space GmbH ("Security") und

AfB gGmbH ("Sustainability"). Der Preis in der Sparte "Startups" wurde diesmal

wieder per Publikums-Voting ermittelt: Der Gewinner heißt Kraftblock GmbH.