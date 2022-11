ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgio Meloni hat sich verwundert über die scharfen Töne aus Paris in der Migrantenkrise gezeigt. Französische Politiker hatten zuvor Italien dafür kritisiert, das Seenotrettungsschiff "Ocean Viking" in keinen Hafen einlaufen zu lassen und stattdessen nach Frankreich weiterzuschicken. "Mich hat die aggressive Reaktion der französischen Regierung getroffen, die meiner Meinung nach unverständlich und ungerechtfertigt war", sagte Meloni am Freitag.

Aus Sicht der ultrarechten und migrantenfeindlichen Politikerin werden in dem Fall die Verhältnisse verzerrt. Sie sagte, dass "zum ersten Mal überhaupt so ein Schiff einer NGO in Frankreich andockt". Sie könne die Aufregung in Paris wegen der rund 230 Menschen auf dem Schiff nicht verstehen, wenn man bedenke, dass "seit Anfang des Jahres fast 90 000 Migranten Italien erreicht hatten".