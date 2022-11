WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE POST AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Post nach endgültigen Quartalszahlen von 51,00 auf 46,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Logistikkonzerns seien nicht wesentlich von den schon veröffentlichten Eckdaten abgewichen, wobei der freie Barmittelzufluss sogar besser ausgefallen sei, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings steige der Druck auf die Frachtvolumina. Deshalb und wegen der Konjunkturunsicherheit sei die Anhebung der Konzernziele weniger deutlich ausgefallen, als nach den Eckdaten im Oktober zu erwarten gewesen war./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Post Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 39,04EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE POST AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46,50

Kursziel alt: 51,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m