WARBURG RESEARCH stuft Stabilus auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stabilus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe im Schlussquartal des laufenden Geschäftsjahres überraschend stark abgeschnitten, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn am Freitag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick auf den Umsatz im neuen Geschäftsjahr entspreche den Erwartungen, wohingegen die avisierte operative Ergebnismarge (Ebit) darunter liege. Stabilus rechne offenbar mit erheblichem konjunkturellem und geopolitischem Gegenwind, was aber positives Überraschungspotenzial berge./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 52,10EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Marc-Rene Tonn

Analysiertes Unternehmen: Stabilus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m