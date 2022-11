Treibhausgasminderungs-Quote senkt CO2-Emissionen um über 15 Millionen Tonnen (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Klimaschutz Bioethanol

https://ots.de/9jHVGp

--------------------------------------------------------------



Berlin (ots) - Die Vorgaben zur Treibhausgasminderungs-Quote (THG-Quote) im

Verkehr haben die CO2-Emmissionen im vergangenen Jahr um 15,2 Millionen Tonnen

CO2eq reduziert. Dies geht aus den von der Zollverwaltung veröffentlichen

statistischen Angaben über die Erfüllung der Quote für das Jahr 2021 hervor, auf

die der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) aufmerksam

macht. Mehr als 11 Millionen Tonnen dieser CO2-Minderung leisteten dabei

nachhaltige Biokraftstoffe wie Bioethanol, Biodiesel und Biogas aus

Anbaubiomasse sowie aus Abfall- und Reststoffen. Angesichts dieser Bedeutung von

Biokraftstoffen für die Emissionsminderung im Verkehr schaden die aus dem

Frühjahr stammenden Überlegungen von Bundesumweltministerin Steffi Lemke,

nachhaltige Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse bei der THG-Quote künftig nicht

mehr zu berücksichtigen, nach Auffassung des BDBe den Klimaschutzbemühungen im

Verkehrssektor erheblich. Denn kurz- und mittelfristig fehlt es an Alternativen.





Laut Angaben des Zolls stieg die durch die Vorgaben der THG-Quote errechneteEmissionsminderung im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr von 14,2 auf 15,2Millionen Tonnen CO2eq an. Maßgeblich hierfür war neben einer leicht höherenBeimischung von Bioethanol zu Benzin vor allem die Anrechnung so genannterUpstream-Emissionsminderungen (UER-Minderungen) durch die Mineralölwirtschaftsowie aus den Jahren 2019 und 2020 stammende Übererfüllungen der THG-Quote voninsgesamt über 3,7 Millionen Tonnen CO2eq. Die Anrechnung von Strom für dieElektromobilität spielte auch im vergangenen Jahr praktisch keine Rolle. Diehierdurch erreichte Emissionsminderung betrug knapp 25.000 Tonnen CO2eq und wirddurch die erlaubte dreifache Berücksichtigung des verbrauchten Stroms dabei nochrechnerisch überzeichnet."Die Vorschläge aus dem Bundesumweltministerium zur weiteren Beschränkung derAnrechnung nachhaltiger Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse wirken angesichts derenKlimaschutzbeitrags von rund 10 Millionen Tonnen CO2eq jährlich und fehlenderAlternativen geradezu grotesk. Sie schaden dem Klimaschutz und sollten vonBundesministerin Lemke jetzt zügig zurückgezogen werden", fordert NorbertSchindler, Vorsitzender des BDBe. Das Bundesumweltministerium (BMU) plantbisher, die Obergrenze für die Anrechnung von Biokraftstoffen ausFuttergetreide, Zuckerrüben und Pflanzenölen für das Jahr 2023 auf 2,5 Prozentund dann bis zum Jahr 2030 auf 0 Prozent zu verringern.Schindler erinnerte daran, dass die gesetzliche Obergrenze zur Anrechnungbiogener Kraftstoffalternativen aus Anbaubiomasse erst zu Jahresbeginn 2022 von6,5 auf 4,4 Prozent abgesenkt wurde. "Die mit einer weiteren Absenkung derObergrenze entfallenden Emissionsminderungen durch eine weitere Anhebung derMehrfachanrechnung von Strom und eine Verlängerung der Berücksichtigung vonUER-Maßnahmen kompensieren zu wollen, ist eine Schönrechnerei des BMU, die realkein Gramm CO2 einspart", so Schindler. Erneuerbaren Kraftstoffen wird nachAnsicht des BDBe bei der Defossilisierung des Verkehrs weiterhin dieentscheidende Rolle zukommen, da die Klimaschutzbeiträge anderer Alternativenwie der Elektromobilität auf absehbare Zeit gering ausfallen werden.Angaben der Zollverwaltung zur THG-Quote finden Sie hier https://ots.de/IcbeIwDer Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) vertrittbranchenübergreifend die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen und -verbände,deren Spektrum von der landwirtschaftlichen Produktion der Rohstoffe bis zurindustriellen Erzeugung und Weiterverarbeitung von Bioethanol und allerCo-Produkte reicht. Zu den Co-Produkten zählen DDGS, CDS, biogene Kohlensäure,Gluten, Biomethan und organischer Dünger. Für Kraftstoffanwendungen, fürGetränke oder den industriellen Bereich wird unterschiedlich klassifiziertesBioethanol aus Futtergetreide, Zuckerrüben oder biogenen Abfall- und Reststoffenproduziert. In Deutschland enthalten die derzeit an Tankstellen angebotenenBenzinsorten zwischen 5 % und 10 % zertifiziert nachhaltiges Bioethanol.Pressekontakt:Christine Kroke030 301 29 53-13mailto:presse@bdbe.dehttp://www.bdbe.dehttp://www.e10tanken.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73390/5367744OTS: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V.