Scholz muss bei G20-Gipfel ohne Lindner auskommen

BERLIN (dpa-AFX) - Beim G20-Gipfel auf Bali muss Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anders als üblich ohne seinen Finanzminister auskommen. Christian Lindner (FDP) werde "ausnahmsweise aufgrund paralleler Termine in Deutschland" nicht an dem Gipfel teilnehmen, teilte das Finanzministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Welche Termine das sind, wurde nicht gesagt.

Der G20-Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte findet am kommenden Dienstag und Mittwoch auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali statt. Scholz bricht bereits am Samstagabend Richtung Asien auf und macht vorher noch in Vietnam und Singapur Station.