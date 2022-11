JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport nach Verkehrszahlen des Flughafenbetreibers für den Oktober auf "Underperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die beschleunigte Erholung der Passagierzahlen passe zu den jüngsten, positiven Aussagen des Managements, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung für die Passagierzahlen 2023 liege indes über seiner Prognose - er bleibe mit Blick auf den Reiseverkehr in Europa vorsichtig./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 02:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 02:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 44,55EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m