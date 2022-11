Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 11.11.2022

Kursziel: EUR38.00

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: 20.04.2021 (previously: Add)

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 36,00 auf EUR 38,00.

Zusammenfassung:

Die Q3-Ergebnisse zeigten einen 220%igen Umsatzsprung auf EUR46,0 Mio. (Q3/21: EUR14,4 Mio.), während sich das EBITDA auf EUR38,3 Mio. mehr als verdreifachte (Q3/21: EUR12,2 Mio.). Die sehr gute Leistung wurde durch einen Anstieg der realisierten Preise, des Volumens und des USDEUR-Wechselkurses um 71%, 60% bzw. 17% erzielt. Trotz eines sequenziellen Rückgangs des Volumens um 12,2 % lag das EBITDA in Q3/22 sehr nahe am Wert von Q2/22 (EUR38,8 Mio.). Wir schätzen, dass dies auf einen stabilen realisierten Ölpreis in Euro und einen Anstieg des realisierten Erdgaspreises in Euro zurückzuführen ist. Am 10. Oktober kündigte die DRAG ein zweites Joint Venture mit Occidental Petroleum an, in dessen Rahmen 15 Bohrungen (5 im Jahr 2023 und 10 im Jahr 2024) durchgeführt und in Betrieb genommen werden sollen. Wir erwarten, dass diese Bohrungen in den 12 Monaten ab Mitte 2024 Einnahmen in Höhe von ca. EUR50 Mio. generieren werden. Die hohen Rohstoffpreise, die robuste Produktion aus den bestehenden Bohrungen und das zweite Joint Venture mit Occidental haben das Management dazu veranlasst, die EBITDA-Prognose für 2022 und 2023 um 4 % auf EUR128 bis EUR133 Mio. bzw. um 10 % auf EUR125 bis EUR140 Mio. gegenüber der vorherigen Prognose von Ende April anzuheben. Die DRAG hat auch eine erste Prognose für 2024 abgegeben, die ein EBITDA von über EUR100 Mio. vorsieht. Wir haben unser Kursziel von EUR36,00 auf EUR38,00 angehoben, um die positiven Auswirkungen des zweiten Joint Ventures mit Occidental und die jüngste Erhöhung der Beteiligung der DRAG an ihrer Tochtergesellschaft Cub Creek von 88,5% auf 98,0 % auf unsere Prognosen zu berücksichtigen. Die Anhebungen unserer Prognosen überwiegen die Aufwärtsanpassung unserer WACC-Schätzung von 10 % auf 11 % aufgrund des Anstiegs der Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe von 1,2% auf 2,2% seit unserer letzten Studie vom 13. Juli. Unsere Bewertung basiert auf der DCF-Methode und wird auch durch EV/EBITDA-Multiplikatoren gestützt, die bis 2024 unter 2x liegen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 98,0 Euro