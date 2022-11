WDH/ROUNDUP/Stabilus knackt Umsatzmilliarde - Zuversicht für neues Geschäftsjahr

(Technische Wiederholung.)



LUXEMBURG/KOBLENZ (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit Antrieben zum elektrischen Öffnen von Auto-Heckklappen liefern dem Auto- und Industriezulieferer Stabilus kräftig Rückenwind. Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 knackte das im Index der mittelgroßen Werte MDax notierte Unternehmen beim Umsatz erstmals die Marke von einer Milliarde Euro und übertraf die Erwartungen von Analysten deutlich. Im gerade begonnenen Geschäftsjahr 2022/23 soll der Umsatz trotz der zuletzt zunehmend eingetrübten Konjunkturperspektiven zumindest in etwa stabil bleiben. Beim Gewinn könnte es indes runter- oder hochgehen.

Die Papiere schwankten am Freitagmorgen in einem fortgesetzt starken Gesamtmarkt auf der Handelsplattform Tradegate. Zuletzt fielen sie im Vergleich zum Xetra-Schluss gut ein Prozent auf 60,30 Euro. Damit würden sie sich aber immer noch in etwa auf dem höchsten Niveau seit Februar halten. Seit dem Tief Ende September summieren sich die Kursgewinne auf über 40 Prozent. Womöglich werden einige Anleger nach dem starken Anstieg erst einmal Kasse machen, sagte ein Händler.