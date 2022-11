Hisense veröffentlicht mit Economist Impact ein Laser-TV-Whitepaper - Laser-Display-Technologie zum Wohle der Gesellschaft

QINGDAO, China, 11. November 2022 /PRNewswire/ -- Am 10. November veröffentlichte Hisense, ein globales Hightech-Unternehmen, zusammen mit Economist Impact sein offizielles Whitepaper für die Laser-TV-Industrie mit dem Titel: „Hisense innovates: Transforming lives through Laser display technology". Economist Impact wurde 2021 von der Economist Group ins Leben gerufen und arbeitet mit führenden Unternehmen, Regierungen und gemeinnützigen Organisationen zusammen, um einen positiven gesellschaftlichen Wandel zu bewirken. Das offizielle Whitepaper enthält eine umfassende Interpretation der aktuellen und zukünftigen Displaytechnologie und eine Demonstration der Lasertechnologie von Hisense. Mit der Veröffentlichung am Welttag der Wissenschaft für Frieden und Entwicklung unterstreicht Hisense die revolutionäre Rolle der Laser-Display-Technologie und zeigt auf, wie diese bahnbrechende Innovation das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessert.

Das Laser-TV-Whitepaper zeigt die Errungenschaften von Hisense in der Laser-TV-Industrie auf