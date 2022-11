DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Gamesa auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,05 Euro belassen. Das operative Ergebnis (ERbit) des Windturbinenherstellers habe die Konsensschätzung um 4 Prozent verfehlt, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Lichtblick sei jedoch die um mehr als 1 Milliarde Euro reduzierte Verschuldung gewesen./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

