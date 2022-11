Sassy Gold präsentiert sich bei virtueller RMEC

Ian Fraser, Vice-President of Exploration von Sassy, wird am 22. November 2022 um 12:20 Uhr ET ein ausführliches Unternehmensupdate bereitstellen. Die RMEC ist eine interaktive Veranstaltung für teilnehmende Unternehmen und Investoren. Die Unternehmen haben 20 Minuten Zeit, um ihre Investitionsmöglichkeit zu beschreiben, bevor die Investoren die Möglichkeit bekommen, nach der Präsentation dem Management in Echtzeit Fragen zu stellen. Um sich für die RMEC zu registrieren, klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link:

https://www.bigmarker.com/series/resource-mining-exploration-/series_s ...

Sassy hat Sagacity Capital Media für eine Gebühr von 90.000 CAD zuzüglich Steuern für ein Jahr mit der Durchführung von Werbe- und Marketingdienstleistungen für das Unternehmen beauftragt. Das Honorar ist in vier Teilzahlungen über die einjährige Laufzeit des Abkommens zu entrichten.

Dokumentarfilm über Projekt Foremore von Sassy Gold

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Foremore im produktiven Eskay Camp im Nordwesten von British Columbia wurde wie nie zuvor für Investoren gefilmt und dokumentiert.

Klicken Sie auf den nachfolgenden Link, um eine Vorschau der Unternehmensdokumentation in voller Länge aufzurufen, die noch in diesem Monat veröffentlicht werden wird (siehe Pressemitteilung vom 31. Oktober 2022 hinsichtlich des Bohrupdates für Westmore):

https://youtu.be/wSjPtW8fCgU

Über Sassy Gold Corp.

Sassy ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Projekt Foremore, das sich im Bergbaugebiet Eskay (Liard Mining Division) im Herzen der ertragreichen Region „Golden Triangle“ im Nordwesten von British Columbia befindet. Sassy erwirbt auch eine bis zu 100%ige Beteiligung am Highrock-Uranprojekt in der Region Key Lake in Saskatchewan. Sassy hält auch bedeutende Aktienpositionen an Gander Gold Corp., Galloper Gold Corp. und MAX Power Mining Corp.